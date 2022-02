Beautiful | anticipazioni americane | l' astuta mossa di Deacon

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un terribile e violentissimo scontro tra Ridge eanimerà le prossime puntate di, come segnalano ledella soap opera di Canale 5. Lo stilista, infatti, apprenderà da Taylor che Brooke l'ha tradito con Sharpe la notte di Capodanno e perderà completamente le staffe. La donna è stata, in realtà, vittima di una macchinazione di Sheila Carter che ha sostituito le sue bevande analcoliche con quelle alcoliche e la Logan, trovatasi da sola a causa dell'assenza di Ridge per lavoro, ha aperto la porta di casa a. I due hanno rievocato i vecchi tempi e, tra un bicchiere e l'altro, si sono ritrovati l'uno tra le braccia dell'altra, baciandosi appassionatamente. Brooke non si è accorta della presenza di Douglas, che ha visto tutta la scena di nascosto e, proprio a ...