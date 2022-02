Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: Carter, colpito da Paris nel lavoro, farà una richiesta a Ridge (Di lunedì 21 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: si lavora alla Forrester Creations … Cosa succederà? Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: Paris colpisce Carter Carter è impegnato nella ricerca di qualcuno che possa essere a capo Fondazione Forrester, dopo un inaspettato licenziamento. L’avvocato e direttore creativo rimane piacevolmente sorpreso dalla voglia di fare e dalle capacità di Paris e vorrà proporre a Ridge di affidare l’incarico a lei. Tra loro nascerà qualcosa anche dal punto di vista sentimentale? Abbiamo già cominciato a dare alcuni spoiler … Intanto, però, Carter sarà ancora “preso” con Zoe e Paris con il suo flirt con Zende … Hope e Steffy work in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 21 febbraio 2022)22: si lavora alla Forrester Creations … Cosa succederà?22colpisceè impegnato nella ricerca di qualcuno che possa essere a capo Fondazione Forrester, dopo un inaspettato licenziamento. L’avvocato e direttore creativo rimane piacevolmente sorpreso dalla voglia di fare e dalle capacità die vorrà proporre adi affidare l’incarico a lei. Tra loro nascerà qualcosa anche dal punto di vista sentimentale? Abbiamo già cominciato a dare alcuni spoiler … Intanto, però,sarà ancora “preso” con Zoe econ il suo flirt con Zende … Hope e Steffy work in ...

Advertising

TwBeautiful : +++ ANTICIPAZIONI ITALIANE +++ Steffy e Hope parlano delle rispettive relazioni, Liam vuole dire la verità a Hope,… - redazionetvsoap : In America lui ha lasciato Brooke e... #beautiful #anticipazioni #puntateamericane - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 febbraio 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni dal 21 al 26 febbraio 2022: Paris conquista la Forrester Creations! - #Beautiful… -