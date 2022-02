Bastianelli | ' Obiettivo Roubaix e Mondiale da mamma | prima dell' addio'

(Di lunedì 21 febbraio 2022) 'È l'ultima stagione. Una decisione che cambierei solo se arrivasse una maglia da onorare. È per questo che quest'anno me lo voglio godere nel profondo'. Gli intenti di Martasono chiari. ...

La Gazzetta dello Sport

Per laè stato fondamentale l'apporto del corpo militare: 'Sono stata molto fortunata perché a 19 anni sono entrata a far parte di un corpo militare, le Fiamme Azzurre. Per le atlete ...... e Tommaso, classe 2003 dalla Vis Misano. La dirigenza dello Spontricciolo dà il benvenuto ai tre nuovi 'Pirati'. Giocatori importanti per cercare di raggiungere il nostro. ...Marta nell’ultima tappa del Vuelta Valenciana ha superato Balsamo in un arrivo tutto italiano. “È la mia ultima stagione e la classica del Nord è il mio sogno. Quando ho vinto Europei, Mondiale e Fian ...Marina Bastianello Gallery apre la programmazione del 2022 con ... A occhio e croce dovrebbe essercene uno, laggiù”. Da quell’obiettivo iniziale, il progetto si è trasformato in qualcosa di diverso, ...