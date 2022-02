Bassetti insultato e minacciato dai novax mentre è seduto al tavolino del bar (Di lunedì 21 febbraio 2022) All’inizio era idolatrato dai “negazionisti” della prima ora quando si batteva, in televisione, contro le restrizioni al termine della prima ondata di questa pandemia. Poi sono arrivati i vaccini e un medico, professore e scienziato non poteva far altro che analizzare e studiare i dati per ribadire la bontà dei prodotti utilizzati per la campagna di immunizzazione e la loro efficacia. Pensieri e parole che hanno portato a una valanga di odio contro Matteo Bassetti che viene continuamente e ferocemente attaccato e minacciato dai no vax. L’ultima volta anche “dal vivo” mentre era in un bar a fare aperitivo con sua moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti (@matteo.Bassetti official) Bassetti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) All’inizio era idolatrato dai “negazionisti” della prima ora quando si batteva, in televisione, contro le restrizioni al termine della prima ondata di questa pandemia. Poi sono arrivati i vaccini e un medico, professore e scienziato non poteva far altro che analizzare e studiare i dati per ribadire la bontà dei prodotti utilizzati per la campagna di immunizzazione e la loro efficacia. Pensieri e parole che hanno portato a una valanga di odio contro Matteoche viene continuamente e ferocemente attaccato edai no vax. L’ultima volta anche “dal vivo”era in un bar a fare aperitivo con sua moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo(@matteo.official)...

