Basket, Fortitudo Bologna: ritardi nei pagamenti e possibile penalizzazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Fortitudo Bologna è sotto torchio per quanto concerne la situazione finanziaria della società, con la Comtec ad analizzare attentamente la situazione. Secondo quanto riportato dall'ente responsabile menzionato, gli emiliani sembrerebbero non aver rispettato alcune scadenze obbligatorie e necessarie per la regolare permanenza nella massima serie cestistica italiana; nel dettaglio, la Lega Basket ha suonato un campanello d'allarme, raccolto e analizzato dalla Comtec, con possibili sanzioni in arrivo ai danni della storica società bolognese. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', peraltro, la Fortitudo avrebbe a disposizione appena cinque giorni per sanare il debito con la Lega, allo scadere dei quali incorrerebbe in penalizzazioni in classifica generale; possibile -2 per il team di ...

