Barù e il popolo social, dopo il bacio con Jessica si solleva un coro: "Salviamolo"

Barù e il popolo social: quanto influiscono le dinamiche amorose all'interno del reality? A giudicare dalla reazione dei fan sui social potrebbe essere il motivo principale Questo è il reality dell'amore. In questa sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini si sono formate diverse coppie, una fra tutte è quella tra Manuel e Lulù, tranne una che desta tantissime curiosità sul web. I fan infatti li vorrebbero insieme: si tratta di Barù e Jessica, sempre più provocatrice nei confronti del gieffino e che potrebbe essere riuscita nel suo intento. La principessa si mostra sempre più sensuale e in tutti i modi sta tentando di sedurre il "suo" Barù che sembra, adesso, subire il fascino della princess. In questo weekend appena trascorso hanno infatti passato ...

Ultime Notizie dalla rete : Barù popolo Nathaly Caldonazzo choc "Jessica nessuno ti vuole, urli come una scimmia'/ Dura lite? ... inoltre, ha svelato che il suo è un pensiero condiviso dalla maggior parte dei concorrenti come Alessandro Basciano, Davide Silvestri e Barù con quest'ultimo che, secondo il popolo del web, avrebbe ...

Gf Vip, Nathalie Caldonazzo: 'Barù è innamorato di un uomo'. Il vippone relica: 'Ecco chi mi piace' Parole che non sono affatto piaciute al popolo del web che classifica Nathalie una 'donna piccola'. Stasera Alfonso Signorini è tornato al a mostrare queste clip e Barù la prende a ridere. E mentre ...

... inoltre, ha svelato che il suo è un pensiero condiviso dalla maggior parte dei concorrenti come Alessandro Basciano, Davide Silvestri econ quest'ultimo che, secondo ildel web, avrebbe ...Parole che non sono affatto piaciute aldel web che classifica Nathalie una 'donna piccola'. Stasera Alfonso Signorini è tornato al a mostrare queste clip ela prende a ridere. E mentre ...