Bari, lotta al Covid: il Comune premia il professor Vincenzo Palmieri La cerimonia si è tenuta in mattinata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Comune di Bari ha consegnato un riconoscimento a Vincenzo Ostilio Palmieri, professore associato di Medicina interna, dirigente medico del Policlinico e miglior internista italiano inserito nella piattaforma online Top doctors awards 2021. La cerimonia si è tenuta in mattinata a Palazzo di città alla presenza del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli. Il premio «esprime i sentimenti di riconoscenza- si legge nella motivazione- di una intera comunità per il lavoro e l’impegno profusi dal professionista barese». Il docente universitario è stato impegnato nella lotta alla pandemia da Covid-19 ed è responsabile dell’unità di Osservazione breve intensiva della principale struttura ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ildiha consegnato un riconoscimento aOstilioe associato di Medicina interna, dirigente medico del Policlinico e miglior internista italiano inserito nella piattaforma online Top doctors awards 2021. Lasi èina Palazzo di città alla presenza del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, Filippo Anelli. Il premio «esprime i sentimenti di riconoscenza- si legge nella motivazione- di una intera comunità per il lavoro e l’impegno profusi dal professionista barese». Il docente universitario è stato impegnato nellaalla pandemia da-19 ed è responsabile dell’unità di Osservazione breve intensiva della principale struttura ...

