Bargiggia a sorpresa | “Mi stupirei se il Napoli vincesse a Cagliari”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Cresce l’attesa per il match fradi stasera. Gli azzurri hanno un’occasione davvero clamorosa: la sconfitta dell’Inter e il pareggio del Milan potrebbero infatti proiettare gli azzurri in vetta alla classifica, a pari punti con i rossoneri. Nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo. Egli si è espresso su vari temi relativi a questa giornata di Serie A ricca di sorprese, soffermandosi anche sulla partita che attende gli azzurri. PaoloDi seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Mise ilfacesse tre punti, non perché non abbia fiducia nelma perchè ha troppe assenze: Anguissa, Lobotka, Politano, Osimhen non ancora al top ...