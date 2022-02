Barcellona | Xavi | “Pedri superlativo Una meraviglia averlo” | VIDEO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico blaugrana, al termine di Valencia-1-4, ha parlato delle qualità, gioiello del centrocampo del Barça, con toni davvero estasiati. In questo, dunque, le dichiarazioni sul classe 2002, ex giocatore del Las Palmas

Grande prova del Barcellona che contro il Valencia, al Mestalla, trova un ampio successo per 4 - 1. La squadra di Xavi ringrazia soprattutto la prestazione efficace di Aubameyang che ha trovato una tripletta molto ... Xavi, in conferenza dopo la vittoria esterna dei Blaugrana per 4 - 1 sul Valencia, è soddisfatto soprattutto del giovane prodigio Pedri.