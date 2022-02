Banco Bpm finanzia la crescita sostenibile di Lu-Ve Group con un prestito da 40 milioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Banco BPM continua a supportare gli investimenti sostenibili di LU-VE Group, confermandosi così uno dei principali partner bancari di riferimento del Gruppo. LU-VE Group multinazionale varesina quotata su Euronext Milan e tra i maggiori operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore e Banco BPM hanno infatti siglato in questi giorni un’operazione di finanziamento a medio termine, per un totale di 40 milioni di euro, con scadenza a settembre 2026. L’obiettivo di sostenibilità legato al prestito consiste nella riduzione annua, pari almeno al 2%, dell’incidenza dei prodotti a Freon (HCFC) sul totale delle vendite dei sistemi di raffreddamento, a vantaggio di prodotti alternativi a basso impatto ambientale. LU-VE Group contribuisce direttamente ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 21 febbraio 2022)BPM continua a supportare gli investimenti sostenibili di LU-VE, confermandosi così uno dei principali partner bancari di riferimento del Gruppo. LU-VEmultinazionale varesina quotata su Euronext Milan e tra i maggiori operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore eBPM hanno infatti siglato in questi giorni un’operazione dimento a medio termine, per un totale di 40di euro, con scadenza a settembre 2026. L’obiettivo di sostenibilità legato alconsiste nella riduzione annua, pari almeno al 2%, dell’incidenza dei prodotti a Freon (HCFC) sul totale delle vendite dei sistemi di raffreddamento, a vantaggio di prodotti alternativi a basso impatto ambientale. LU-VEcontribuisce direttamente ...

