Banche russe nel mirino. Gli Usa preparano la contromossa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se non spara il cannone, si può sempre colpire il nemico con i soldi. L'arma più potente che ci sia. E gli Stati Uniti sono pronti a far pagare all'economia russa un conto salatissimo qualora la situazione geopolitica dovesse degenerare e tradursi in un'invasione dell'Ucraina. Ora non si parla della estromissione di Mosca dal sistema internazionale Swift, il codice universalmente accettato per le comunicazioni interbancarie. Mossa che potrebbe avere delle conseguenze anche per molti altri ecosistemi finanziari, a cominciare dall'Europa. Secondo fonti Reuters, l'amministrazione di Joe Biden ha già preparato contro Mosca un primo pacchetto di sanzioni che possano colpire Vladimir Putin e al sistema finanziario russo. Per esempio, sarebbe già stato approntato un pacchetto che include il divieto alle istituzioni finanziarie americane di processare transazioni per le principali ...

