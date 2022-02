Attanasio: 'Focus on Africa', ancora troppe contraddizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) "A un anno dall'agguato nella Repubblica democratica del Congo costato la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci, che gli faceva da scorta, e all'autista del World ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) "A un anno dall'agguato nella Repubblica democratica del Congo costato la vita all'ambasciatore Luca, al carabiniere Vittorio Iacovacci, che gli faceva da scorta, e all'autista del World ...

Ultime Notizie dalla rete : Attanasio Focus Attanasio: 'Focus on Africa', ancora troppe contraddizioni Chi mente?" conclude Attanasio. Focus on Africa, rilancia dunque la campagna #veritaperlucavittoriomustapha, che ha raccolto oltre 15mila firme, promossa con Articolo 21 e Festival dei diritti umani ...

Presentazione del libro: "Più forte della paura" di Antonella Napoli, edito dalla casa editrice All Around. ... Giuseppe Giulietti (presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana), Antonella Napoli (giornalista, direttrice di "Focus for Africa" e ? membro di Articolo21), Zakia Seddiki Attanasio. ...

Attanasio, oltre 15mila firme per la "Campagna verità" La rivista Focus on Africa: a un anno dall'agguato nella Repubblica democratica del Congo costato la vita all'ambasciatore, non è ancora stata fatta piena luce ed emergono nuove contradizioni nell'inc ...

