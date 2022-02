Atp 500 Dubai 2022, Djokovic torna in campo e vince: Musetti out al primo turno (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novak Djokovic è tornato in campo dopo ben ottanta giorni dall’ultima volta, conquistando immediatamente un successo a discapito di Lorenzo Musetti; 6-3, 6-3 per il numero uno al mondo e nuovamente un sorriso del tennista di Belgrado dopo momenti a dir poco grigi. L’azzurrino ha interpretato positivamente il match, palesando un rendimento all’altezza della situazione e talvolta esaltandosi con accelerazioni fulminanti; l’unica grande pecca della performance di Musetti, risultata infine decisiva, è stata la resa non esattamente pragmatica in occasione delle sette palle break procurate nel corso del match. Il serbo, dal canto suo, ha mantenuto sempre salda la concentrazione, trovando spesso prime vincenti provvidenziali nei momenti di alta tensione. Djokovic sfiderà ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Novakto indopo ben ottanta giorni dall’ultima volta, conquistando immediatamente un successo a discapito di Lorenzo; 6-3, 6-3 per il numero uno al mondo e nuovamente un sorriso del tennista di Belgrado dopo momenti a dir poco grigi. L’azzurrino ha interpretato positivamente il match, palesando un rendimento all’altezza della situazione e talvolta esaltandosi con accelerazioni fulminanti; l’unica grande pecca della performance di, risultata infine decisiva, è stata la resa non esattamente pragmatica in occasione delle sette palle break procurate nel corso del match. Il serbo, dal canto suo, ha mantenuto sempre salda la concentrazione, trovando spesso primenti provvidenziali nei momenti di alta tensione.sfiderà ...

