Atp 500 Dubai 2022 | applausi a scena aperta per l’arrivo di Djokovic VIDEO

Novak Djokovic è tornato in campo dopo alcuni mesi di digiuno, al fine di affrontare Lorenzo Musetti al primo turno dell'Atp 500 di Dubai 2022. L'obiettivo del numero uno al mondo è proprio quello di difendere la sua leadership in classifica generale, domando il tentativo di sorpasso da parte di Daniil Medvedev; il russo è impegnato ad Acapulco, mentre Djokovic ha scelto la località araba. Proprio in occasione dell'ingresso in campo del tennista di Belgrado per l'esordio a Dubai, il pubblico ha tributato l'atleta con un'autentica standing ovation. Applausi a scena aperta per il venti volte campione Slam, pronto a restituire l'affetto ai propri sostenitori arrivando sino in fondo al torneo.

