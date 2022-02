Atletico Madrid, dagli Stati Uniti un'offerta per Herrera (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il club statunitense Houston Dynamo ha fatto un'offerta per ingaggiare il centrocampista messicano dell'Atletico Madrid, Hector Herrera,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il club statunitense Houston Dynamo ha fatto un'per ingaggiare il centrocampista messicano dell', Hector,...

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Delusione e rilancio al Milan: Ritorno di fiamma per l'argentino Ma come è noto, Rodrigo de Paul, alla fine, ha deciso di lasciare l'Italia e la Serie A per volare in Spagna, per vestire la maglia dell' Atletico Madrid , allenata dal suo connazionale, Diego ...

Napoli, stampa spagnola: Di Lorenzo nel mirino dell'Atletico Madrid Giovanni Di Lorenzo nel mirino dell' Atletico Madrid . Questo quanto reso noto dal quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', che riporta le frasi dell'agente del giocatore, Mario Giuffredi, il quale ha dichiarato che il cartellino del ...

Intervista: David de Gea ritrova l'Atlético Madrid UEFA.com Probabili formazioni Atletico Madrid-Manchester United: andata ottavi Champions League 2021/2022 Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...

Champions League, proseguono gli ottavi: la programmazione tv La programmazione Sky Sport delle due gare degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 22 febbraio ...

