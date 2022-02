Atletica, sport azzurro in lutto: morta l’ex lanciatrice e velocista Emanuela Furlan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo sport italiano, e l’Atletica azzurra su tutti, è in lutto: a 54 anni è venuta a mancare l’ex velocista Emanuela Furlan. Milanese, lanciatrice in età giovanile prima di passare alla velocità, nella sua bacheca c’è anche un bronzo mondiale nell’edizione di Riccione del 2007 con la staffetta 4×100. La FederAtletica ha ricordato sul suo sito l’atleta: “Alla sua famiglia va l’ideale abbraccio del presidente della Fidal Stefano Mei, del Consiglio Federale e di tutta l’Atletica italiana”. sportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Loitaliano, e l’azzurra su tutti, è in: a 54 anni è venuta a mancare. Milanese,in età giovanile prima di passare alla velocità, nella sua bacheca c’è anche un bronzo mondiale nell’edizione di Riccione del 2007 con la staffetta 4×100. La Federha ricordato sul suo sito l’atleta: “Alla sua famiglia va l’ideale abbraccio del presidente della Fidal Stefano Mei, del Consiglio Federale e di tutta l’italiana”.Face.

