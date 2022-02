Atalantamania: Dea malvista in Champions, senza punte, punti e spunti! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova, cosa accade con cinque indizi? Se lo chiede... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova, cosa accade con cinque indizi? Se lo chiede...

Advertising

sportli26181512 : Atalantamania: voglia di Champions con Boga, quanto offrite per Muriel?: La Dea al cospetto dell'Olympiacos l’ha sp… - infoitsport : Atalantamania: la Dea c’è, la Var un po’ meno, ma per la Juve è una vittoria! - infoitsport : Atalantamania: la Dea c’è, la Var un po’ meno, ma per la Juve è una vittoria! - sportli26181512 : Atalantamania: la Dea c’è, la Var un po’ meno, ma per la Juve è una vittoria!: Nemmeno il Cagliari terzultimo in cl… -