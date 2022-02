Atalanta | | tra assenze | sviste arbitrali e sfortuna | un «momentaccio»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) È un momento no. La zona Champions è a rischio, l’assenza dei bomber titolari si fa sentire in modo evidente e alcune decisionie del Var sono apparse quantomeno discutibili.

Advertising

capuanogio : L'impatto di #Piatek sulla #Fiorentina: 5 gol in 387 minuti tra campionato e Coppa Italia (ogni 77'). Quando è stat… - capuanogio : Jacobelli su #Tuttosport: l'#Atalanta conta otto torti arbitrali nelle ultime quattro partite tra campionato e Copp… - SerieA : Pareggio a Bergamo tra @Atalanta_BC e @juventusfc ? Al gol di #Malinovskyi risponde #Danilo! ? #AtalantaJuve… - Delu90Inter : @TrollGirardi @megliosenza1 Anche Milan e Napoli devono affrontare le stesse identiche squadre. Milan e Napoli che… - AlbertoPignacca : #atalanta in silenzio stampa: a quando delle regole modello professionisti? PS anche se, tra #Marino e #Gasperini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tra

In Serie A Milan, Inter, Napoli, Juventus,, Fiorentina, Lazio, Roma giocano un campionato ... ritorni a casa con la codale gambe,imbarazzi e accontentarsi per averci almeno provato. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Sampdoria, da domani, inizierà a preparare la sfida contro l': il puntoinfortuni e squalifiche in casa blucerchiata Da domani la Sampdoria riprenderà la preparazione in vista del match contro l'. Marco Giampaolo dovrà iniziare a studiare la ...La Fiorentina che infila la terza vittoria consecutiva, tra campionato e Coppa Italia dopo il doloroso ... Al Franchi, nel terzo successo su altrettante sfide all’Atalanta, è impossibile non avvertire ...Tra le tante cose che hanno colpito nella giornata di ieri, dopo il terzo successo della Fiorentina in stagione contro l’Atalanta, ci sono senz’altro le dichiarazioni rilasciate ...