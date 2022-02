Ascolti TV | Domenica 20 febbraio 2022. L’Amica Geniale domina ma in calo (21.6%), Zalone doppiato (10.5%) e superato da Fazio (11.1%-10.8%) (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Amica Geniale - Storia di chi Fugge e di chi Resta Nella serata di ieri, Domenica 20 febbraio 2022, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.645.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 Che bella giornata ha raccolto davanti al video 2.363.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.137.000 spettatori (4.7%) e C.S.I. Vegas 969.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Gemini Man è scelto da 1.318.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 ha incollato 2.690.000 spettatori (11.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:23 alle 23:53 1.944.000 spettatori (10.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 669.000 spettatori (4%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Amica- Storia di chi Fugge e di chi Resta Nella serata di ieri,20, su Rai1– Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.645.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 Che bella giornata ha raccolto davanti al video 2.363.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.137.000 spettatori (4.7%) e C.S.I. Vegas 969.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Gemini Man è scelto da 1.318.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 ha incollato 2.690.000 spettatori (11.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:23 alle 23:53 1.944.000 spettatori (10.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 669.000 spettatori (4%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 spettatori ...

chetempochefa : Ancora grandi ascolti per #CTCF con 2,7 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 3,4 mil… - chetempochefa : Grandi ascolti per #CTCF con 2,9 milioni di telespettatori e l’11,7%, con un picco di 3,5 milioni e del 14,2%. Gra… - Valedance11 : RT @chetempochefa: Ancora grandi ascolti per #CTCF con 2,7 milioni di telespettatori e l’11,1% di share, con un picco di quasi 3,4 milioni… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 20 febbraio 2022, L’Amica Geniale 21.6%, Che bella giornata 10.5% - zazoomblog : Ascolti tv 20 febbraio: c’è un solo trionfatore nella domenica. Tutti i dati - #Ascolti #febbraio: #trionfatore -