Ascolti tv 20 febbraio 2022 | “L’amica geniale” | Fazio e il film di Canale5 | questo il podio

(Di lunedì 21 febbraio 2022)tv: non cambiano le prime tre posizione della domenica sera Equilibri immutati nella classifica deglitv delle reti generaliste della domenica sera, consu Rai1 che ha vinto, registrando il 21,6% di share media con 4,645 milioni di telespettatori così suddivisi: primo episodio 19,9% e 4,669 milioni, secondo episodio 24,06% e 4,580 milioni. Settimana scorsa la stessa fiction era andata meglio, raccogliendo il 22,4% e 4,8 milioni. Medaglia d’argento per Che tempo che fa su Rai3 con l’11,14% e 2,690 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talk show di Fabioaveva portato a casa l’11,69% e 2,8 milioni. Terza piazza per ilChe bella giornata sucon il 10,55% e 2,363 milioni di contatti. Domenica scorsa la stessa ...