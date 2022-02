Ascolti Tv 20 febbraio 2022 | l' Amica è sempre Geniale ma Fazio con Amadeus supera Checco Zalone

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri domenica 20 febbraio 2022: share L'amica geniale 3, Che bella giornata-Dati Auditel - VesuvioLive : Napoli ancora regina della TV: l’Amica Geniale 3 stravince gli ascolti - infoitcultura : Ascolti Tv domenica 20 febbraio 2022 - VelvetMagIta : #AscoltiTv domenica 20 febbraio 2022: vince #LAmicaGeniale con il 21.6%. Fazio meglio di Zalone su Canale 5… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

del 202022. In prima serata su Rai1 L'Amica Geniale Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato una media di 4.645.000 spettatori pari al 21,6% di share. Su Rai3 Che Tempo Che ...Auditel, glidella domenica pomeriggio del 202022: Amici vs Domenica In Su Rai1 , Domenica In condotto da Mara Venier è stato seguito in tv da 2.941.000 spettatori con il 18.3% ...Chi era Claudio Mandia, il ragazzo di 17 anni originario di Battipaglia trovato tragicamente morto in un college di New York?Il giovane, deceduto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, avrebbe compiuto 18 anni nella giornata di sabato. I genitori del 17enne, Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto – che a Battipagli ...