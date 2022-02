Arriva al cinema “Sword art online” dal 4 al 6 aprile (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dalla serie che ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo dando vita a un fenomeno globale con numeri da capogiro Arriva AL cinema “Sword ART online” THE MOVIE – Progressive – Aria of a Starless Night Nelle sale italiane il 4, 5, 6 aprile l’uscita evento che racconta la storia da cui tutto ha avuto origine Continua la Stagione 2022 degli Anime al cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è con Sword ART online PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, in arrivo nelle sale il 4, 5, 6 aprile (elenco a breve su nexodigital.it). Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako K?no, con il design dei personaggi di Kento Toya e la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dalla serie che ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo dando vita a un fenomeno globale con numeri da capogiroALART” THE MOVIE – Progressive – Aria of a Starless Night Nelle sale italiane il 4, 5, 6l’uscita evento che racconta la storia da cui tutto ha avuto origine Continua la Stagione 2022 degli Anime al, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è conARTPROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, in arrivo nelle sale il 4, 5, 6(elenco a breve su nexodigital.it). Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako K?no, con il design dei personaggi di Kento Toya e la ...

