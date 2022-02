Arrestato il sindaco di Sabaudia | Giada Gervasi

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– Ildi, è stata stato. Sono stati i Carabinieri di Latina, questa mattina, a dare esecuzione all’ordinanza restrittiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo pontino. In 16 risultano gli iscritti nel registro degli indagati e ci sarebbero anche altri amministratori oltre a pubblici funzionari e imprenditori oltre al primo cittadino nei confronti del quale sono stati disposti i domiciliari. Diversi i reati contestati, tra gli altri corruzione, peculato e falso ideologico. Si tratta dell’epilogo di indagini avviate nel 2019 e che sarebbero relative a presunte irregolarità nel rilascio di concessioni demaniali rilasciate dal Comune di. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi ...

