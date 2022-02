Arrestato a maggio per violenza sessuale è stato scarcerato il manager Di Fazio ora si trova ai domiciliari (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era stato Arrestato per violenza sessuale ma è stato rilasciato e si trova ai domiciliari. Antonio Di Fazio, il manager è uscito dal carcere di San Vittore, a Milano, dove era detenuto dallo scorso ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Eraperma èrilasciato e siai. Antonio Di, ilè uscito dal carcere di San Vittore, a Milano, dove era detenuto dallo scorso ...

ValeryMell1 : RT @cardinale_anna: Esce dal carcere lo stupratore arrestato a maggio che, intercettato in carcere, diceva che con le “fidanzate ci lavereb… - CaressaGiovanni : Arrestato a maggio per violenza sessuale è stato scarcerato il manager Di Fazio ora si trova ai domiciliari - anubi_matt : RT @cardinale_anna: Esce dal carcere lo stupratore arrestato a maggio che, intercettato in carcere, diceva che con le “fidanzate ci lavereb… - globalistIT : La storia - Magnacaura : RT @cardinale_anna: Esce dal carcere lo stupratore arrestato a maggio che, intercettato in carcere, diceva che con le “fidanzate ci lavereb… -