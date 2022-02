Antonio Di Fazio, il manager accusato di stupro e tentato omicidio lascia il carcere per una struttura psichiatrica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il braccialetto elettronico che gli permetterà di lasciare il carcere di San Vittore “dovrebbe arrivare dopodomani”: a quel punto Antonio Di Fazio, il manager farmaceutico milanese arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di sei donne, tra cui anche l’ex moglie, e per il tentato omicidio di quest’ultima, verrà scarcerato e potrà proseguire il periodo di detenzione in una struttura psichiatrica, in una delle comunità terapeutiche del centro del Crest – centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità. La richiesta, avanzata dai suoi legali, è stata accordata dal giudice per l’udienza preliminare Anna Magelli, che ha dichiarato come il percorso terapeutico di Di Fazio lo abbia portato a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il braccialetto elettronico che gli permetterà dire ildi San Vittore “dovrebbe arrivare dopodomani”: a quel puntoDi, ilfarmaceutico milanese arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di sei donne, tra cui anche l’ex moglie, e per ildi quest’ultima, verrà scarcerato e potrà proseguire il periodo di detenzione in una, in una delle comunità terapeutiche del centro del Crest – centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità. La richiesta, avanzata dai suoi legali, è stata accordata dal giudice per l’udienza preliminare Anna Magelli, che ha dichiarato come il percorso terapeutico di Dilo abbia portato a ...

LiveSicilia : Scarcerato l’imprenditore Antonio Di Fazio: sarà trasferito in casa di cura psichiatrica - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Antonio Di Fazio, disposta la scarcerazione in comunità. Ma non c’è il bracciale elettronico per il trasferimento http… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Antonio Di Fazio, disposta la scarcerazione in comunità. Ma non c’è il bracciale elettronico per il trasferimento http… - fattoquotidiano : Antonio Di Fazio, disposta la scarcerazione in comunità. Ma non c’è il bracciale elettronico per il trasferimento - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: DOPO SOLI 8 MESI, ESCE DAL CARCERE ANTONIO DI FAZIO, L'IMPRENDITORE NARCOTIZZAVA E STUPRAVA LE... -