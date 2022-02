Anticipazioni L’amica geniale, ultima puntata: finale di stagione choc, non si può perdere! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata de L’amica geniale, scopriamo le Anticipazioni: finale di stagione choc. È giunto il momento che tutti speravamo non arrivasse mai: l’ultima puntata de L’amica geniale. Se fino a qualche istante fa, è andata in onda la terza ed imperdibile puntata, tra esattamente sette giorni andrà L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio andrà in onda l’ed imperdibilede, scopriamo ledi. È giunto il momento che tutti speravamo non arrivasse mai: l’de. Se fino a qualche istante fa, è andata in onda la terza ed imperdibile, tra esattamente sette giorni andrà L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : L’amica geniale 3 anticipazioni: il colpo di scena finale sorprenderà tutti - #L’amica #geniale #anticipazioni: - zazoomblog : Anticipazioni L’amica geniale ultima puntata: finale di stagione choc non si può perdere! - #Anticipazioni #L’amic… - infoitcultura : L’Amica Geniale 3: trama e anticipazioni delle puntate stasera in tv - infoitcultura : L'amica geniale 3, stasera la terza puntata: Le anticipazioni degli episodi 5 e 6 - infoitcultura : L’amica geniale 3 anticipazioni: una terribile scoperta per Elena -