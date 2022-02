Animali Fantastici - I Segreti di Silente, svelata la data di uscita del nuovo trailer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il film Animali Fantastici - I Segreti di Silente avrà presto un nuovo trailer, in attesa del debutto del film previsto per il 13 aprile. Animali Fantastici - I Segreti di Silente avrà un nuovo trailer come svelato online da un tweet che ne annuncia la data di uscita: giovedì 24 febbraio. Il profilo ufficiale sui social dell'atteso lungometraggio ha infatti invitato i fan a condividere il proprio amore per il preside di Hogwarts condividendo immagini, fan art, tatuaggi, citazioni e contenuti di ogni tipo, prima di svelare quando si potranno vedere alcune sequenze inedite del lungometraggio. Jude Law, nel video che accompagna l'annuncio, rivela quanto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il film- Idiavrà presto un, in attesa del debutto del film previsto per il 13 aprile.- Idiavrà uncome svelato online da un tweet che ne annuncia ladi: giovedì 24 febbraio. Il profilo ufficiale sui social dell'atteso lungometraggio ha infatti invitato i fan a condividere il proprio amore per il preside di Hogwarts condividendo immagini, fan art, tatuaggi, citazioni e contenuti di ogni tipo, prima di svelare quando si potranno vedere alcune sequenze inedite del lungometraggio. Jude Law, nel video che accompagna l'annuncio, rivela quanto ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Animali Fantastici - I Segreti di Silente, svelata la data di uscita del nuovo trailer… - Nerdmovieprod : Animali Fantastici 3 – I Segreti di Silente: Giovedì il nuovo tr #AnimaliFantastici3 #ISegretiDiSilente #trailer - LadyElizabeth93 : Zero ma proprio zero hype per Animali Fantastici - Think_movies : Animali Fantastici – I Segreti di Silente”: Jude Law annuncia l’arrivo del Nuovo Trailer Ufficiale giovedì 24 febbr… - glooit : Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Jude Law svela la data d’uscita del trailer leggi su Gloo… -