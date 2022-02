Andrea Scanzi dedica L’affondo a Carlo Calenda | “Chi si crede di essere per dettare le condizioni alla politica italiana?”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “di questa settimana lo dedico a, un uomo che si alza la mattina e dicecosa fare”. Cosìnella quinta puntata de, la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8, nella sua invettiva contro il leader di Azione, protagonista della prima convention del partito, svoltasi lo scorso fine settimana. “detta la linea sebbene abbia meno elettori di Renzi – dice– e abbia perso tutte le elezioni che ha disputato. Dice a Letta e a tutti gli altri che possono andare ‘con tutti tranne che con la Meloni e il Movimento 5 Stelle’. Ed è per questo – conclude il giornalista – che vorrei porgli una domanda: chi ti credi di ...

Il Fatto Quotidiano

