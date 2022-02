Andrea Crisanti, la villa e le società: «Sfido chiunque a dire che ho lucrato sulla pandemia» (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'acquisto di villa Priuli Custoza a Val Liona (Vicenza) è valso ad Andrea Crisanti i complimenti di Assocastelli. «Può rappresentare un esempio positivo», ha detto... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'acquisto diPriuli Custoza a Val Liona (Vicenza) è valso adi complimenti di Assocastelli. «Può rappresentare un esempio positivo», ha detto...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #andrea crisanti: «Non ho guadagnato nulla da pandemia, non devo giustificare come ho comprato questa #villa» Video https… - JacopoBoldrin : RT @Gazzettino: #andrea crisanti: «Non ho guadagnato nulla da pandemia, non devo giustificare come ho comprato questa #villa» Video https… - OBonomi : RT @federazioneFTR: Prof. Andrea Crisanti: 'La maggior parte dei decessi sono persone da 80 anni in su, le persone da 80 anni in su il 98%… - Gazzettino : #andrea crisanti: «Non ho guadagnato nulla da pandemia, non devo giustificare come ho comprato questa #villa» Vide… - pef_lebowski : secondo voi, in un paese scemo come il nostro, come NON POTEVA ANDARE A FINIRE...? MADDAIIII e rompono i coglioni… -