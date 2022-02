Andato sold-out l’evento per Acconciatori sulle tendenze moda primavera-estate 2022. Si ripropone il 14 marzo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ce lo anticiperà l’interessante evento per gli Acconciatori “Anteprima tendenze moda primavera-estate 2022” organizzato dall’Area Benessere di Confartigianato Bergamo in collaborazione con l’azienda Komeko, in cui verranno presentate alcune stuzzicanti novità in materia di acconciature e look che animeranno la moda dei prossimi mesi. l’evento, che ha riscosso una grande richiesta di iscrizioni ed è attualmente sold out, si terrà lunedì 21 febbraio alle ore 14:30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12 a Bergamo (Auditorium Calegari). Cuore dell’incontro sarà la dimostrazione dell’hair stylist Andrea Brasola che effettuerà taglio e styling sulle prossime tendenze ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ce lo anticiperà l’interessante evento per gli“Anteprima” organizzato dall’Area Benessere di Confartigianato Bergamo in collaborazione con l’azienda Komeko, in cui verranno presentate alcune stuzzicanti novità in materia di acconciature e look che animeranno ladei prossimi mesi., che ha riscosso una grande richiesta di iscrizioni ed è attualmenteout, si terrà lunedì 21 febbraio alle ore 14:30 nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12 a Bergamo (Auditorium Calegari). Cuore dell’incontro sarà la dimostrazione dell’hair stylist Andrea Brasola che effettuerà taglio e stylingprossime...

