Amici, LDA sbanca su Spotify: è guerra tra inediti prima del serale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando ormai manca poco al via al serale di Amici di Maria De Filippi, la competizione si fa più dura tra i cantanti e i ballerini. Al talent si aprono nuove gare di ballo e canto e si aggiunge una nuova ammissione e una nuova bocciatura al serale palesi che fanno discutere. Quest’ultima vede protagonista LDA. I fan del figlio di Gigi D’alessio contestano il mancato accesso del 18enne al serale, quando in queste ore quest’ultimo torna a primeggiare nelle classifiche del talent e si conquista un nuovo record nella gara dei nuovi inediti appena rilasciati, al confronto con Albe e Luigi. Amici 21, cantanti a rischio prima del serale Si delinea una possibile eliminazione ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando ormai manca poco al via aldidi Maria De Filippi, la competizione si fa più dura tra i cantanti e i ballerini. Al talent si aprono nuove gare di ballo e canto e si aggiunge una nuova ammissione e una nuova bocciatura alpalesi che fanno discutere. Quest’ultima vede protagonista LDA. I fan del figlio di Gigi D’alessio contestano il mancato accesso del 18enne al, quando in queste ore quest’ultimo torna a primeggiare nelle classifiche del talent e si conquista un nuovo record nella gara dei nuoviappena rilasciati, al confronto con Albe e Luigi.21, cantanti a rischiodelSi delinea una possibile eliminazione ...

Advertising

SandroBido11 : @Alessiabrizzi88 @LDAilvero Non è incoerenza ,dico quello che penso e le falsità dei programmi come amici che fanno… - fabianangeles_ : RT @Vixeninside: Raga sto morendo Gigi il padre di Luca mette like solo a Carola sulla pagina di amici ahah #amici21 #lda - ssoflovesalex : RT @Vixeninside: Raga sto morendo Gigi il padre di Luca mette like solo a Carola sulla pagina di amici ahah #amici21 #lda - gu4c4m0le_ : chi può regalare “ io volevo solo te” e “giravolte”? #iovolevosolote #lda #amici #albe #giravolte - str4bello : RT @VicolodelleNews: #Albe che mentre canta l'inedito gioca con i suoi amici #LDA e #Alex è il plot twist che amiamo #Amici21 -