Amici 21 | Stefano De Martino nella giuria del serale? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo TvBlog.it, tra i giudici deldi21 dovrebbe tornareDe: Fra le voci che circolano nell’ambiente quella che appare la più probabile e più vicina alla scelta finale di Maria De Filippi riguardaDeche dovrebbe far parte anche quest’anno delladidi Maria De Filippi 2022. D’altronde il rapporto di grandezia e complicità frae Maria è talmente solido che ogni rimpatriata del conduttore di Bar stella adviene accolta da tutto il team che confeziona questa trasmissione con grande gioia e giubilo. Ecco dunque cheDe-impegnato ora in STEP e successivamente in Made in ...