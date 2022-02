"Amadeus ha già accettato i prossimi Sanremo". Il depistaggio di Fiorello (Di lunedì 21 febbraio 2022) Amadeus sarà al festival di Sanremo anche nel 2023? Le voci si rincorrono da settimane, il conduttore svia ma Fiorello ironizza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022)sarà al festival dianche nel 2023? Le voci si rincorrono da settimane, il conduttore svia maironizza

Advertising

chetempochefa : 'Pronto? Ciuriiiii. Vi dico solo che Amadeus ha già accettato di fare il quarto festival. Anche il quinto, me l'ha… - manulamanuz57 : RT @chetempochefa: 'Pronto? Ciuriiiii. Vi dico solo che Amadeus ha già accettato di fare il quarto festival. Anche il quinto, me l'ha detto… - soppyzz : @egorifera d'accordissimo però lo svecchiamento di sanremo secondo me è un processo che è partito già intorno ai fe… - LallaM40589392 : Ha fatto così bene quest'anno che replica... FIORELLO:AMADEUS HA ACCETTATO DI FARE IL QUARTO E QUINTO… - MCaverzan : . #Fiorello da tutelare come patrimonio del divertimento italiano fiorello:amadeus ha accettato di fare il quarto e… -