Alla Casa Del Cinema la presentazione del libro "Harlem, il film più censurato di sempre" In programma giovedì 24 febbraio alle ore 18, Alla presenza dell'autore Luca Martera. A seguire, per gentile concessione di CSC – Cineteca Nazionale, la proiezione del film Harlem di Carmine Gallone, nella sua versione integrale dell'aprile del 1943 Con i suoi trentuno minuti di tagli è il film italiano più censurato di sempre (trentotto minuti, se comprendiamo anche le modifiche ai dialoghi). Stiamo parlando di Harlem, il lungometraggio di Carmine Gallone uscito per pochi mesi durante il '43 e riproposto dopo la guerra nella versione censurata e approvata dal PWB, la divisione degli alleati specializzata in comunicazione e propaganda. Oggi, grazie al recupero della Cineteca Nazionale, Harlem è finalmente "ritornato a parlare" dopo quasi 80 anni

