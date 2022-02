Advertising

sportli26181512 : Algeria: trattativa con Domenech, può diventare il nuovo direttore tecnico: Secondo La Gazette du Fennec, la federa… -

Ultime Notizie dalla rete : Algeria trattativa

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Oggi non ha giocato con la suain Coppa d'Africa a causa di una squalifica, ma Ismael Bennacer è pronto a dare il suo ... Paolo Maldini: ' Laper il rinnovo del ......protagonisti della Coppa di Francia vinta dal Lille e della Coppa d'Africa vinta dall'. ... in scadenza a fine stagione e con laper il rinnovo in alto mare.Secondo La Gazette du Fennec, la federazione calcistica dell'Algeria ha intrapreso le prime discussioni con l'ex ct della Francia Raymond Domenech per affidargli ...Resta da capire quale sarà la decisione di Domenech che in realtà non ha molto da scegliere. I ruoli sono già stati assegnati dalla Federazione.