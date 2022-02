Alfa Romeo Tonale - Su strada coi piloti di Formula 1 - VIDEO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In attesa degli imminenti test di Barcellona che daranno il via alla Stagione 2022 di1, l'F1 Team Orlen si è riunito in Val d'Aosta a La Thuile: in attesa di guidare la nuova monoposto C42, iufficiali Valtteri Bottas e Zhou Guanyu hanno potuto mettersi al volante della nuova. All'evento erano presenti anche l'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato, e il Team Principal della scuderia, Frédéric Vasseur. 275 CV e fino a 80 km in elettrico. Per la squadra è stata messa a disposizione l'allestimento di punta della nuova, la Plug-in hybrid Q4 da 275 CV. Questo allestimento adotta una versione specifica del powertrain già disponibile sui modelli Jeep, con una messa a punto che ne ...

di Alessio Salome 21/02/2022, 10:51 Nella magnifica cornice Alpina di La Thuile , si è tenuto in questi giorni il ritiro pre - stagionale della scuderia F1 Orlean . In un clima di coesione e concentrazione, il team si è focalizzato sulle strategie e gli obiettivi dell'imminente campionato mondiale. A condurre le attività c'era Jean - Philippe Imparato, amministratore delegato del Biscione, e il Team Principal della scuderia, Frédéric Vasseur. Il nuovo Suv compatto del Biscione, prima auto ibrida del Marchio, con i due piloti del Alfa Romeo F1 Team Orlen.