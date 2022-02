Alex Belli, la regia del GF Vip lo richiama e lui perde le staffe (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) La regia richiama Alex Belli La regia del GF Vip, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo (QUI PER LEGGERLO), ha spesso scherzato su Alex Belli e preso simpaticamente “in giro”. Ma c’è stato anche un episodio in cui le famose “voci” del programma hanno ripreso l’attore per alcuni suoi comportamenti. Cosa è successo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 21 febbraio 2022) LaLadel GF Vip, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo (QUI PER LEGGERLO), ha spesso scherzato sue preso simpaticamente “in giro”. Ma c’è stato anche un episodio in cui le famose “voci” del programma hanno ripreso l’attore per alcuni suoi comportamenti. Cosa è successo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MatildaArmanino : RT @Terry9024: Delia a Lulú:'Ti sei meritata la finale per la persona,per la storia con Manu' Alex Belli:'No,Lulú tu la finale te la sei me… - AZZ86034174 : RT @vi_dico: Soleil Sorge NON merita la finale. Alex Belli deve uscire da quella casa. Punto. #GFvip - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Alex Belli affronta Soleil: “Ammetti che ci siamo innamorati” Lei esplode: “Sì ti stra amo!” - _cazzzvuoii_ : Che Alex Belli sia il concorrente (per quanto riguarda gli uomini) più rilevante della stagione non ci sono dubbi.… - pazzaperiltrash : RT @vi_dico: Soleil Sorge NON merita la finale. Alex Belli deve uscire da quella casa. Punto. #GFvip -