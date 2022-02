Alex Belli costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, il messaggio a Delia: “Ti ho dato la mia forza” (Di martedì 22 febbraio 2022) Alex Belli esce dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stato ospite per una settimana. L’attore è costretto a salutare i compagni, tra cui Delia Duran, con la quale vive in diretta gli ultimi istanti insieme tra le mura di Cinecittà. Tra baci e confessioni, l’ex concorrente rivolge alcune parole di incoraggiamento e di supporto alla modella per il proseguo della sua avventura: “So quello che sei“. Alex Belli pronto a uscire, Alfonso Signorini mette Delia davanti ad un bivio Una settimana è bastata per Alex Belli per rimettere in discussione alcune importanti dinamiche di gioco al Grande Fratello Vip. L’attore, che ha fatto il suo ingresso nella ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022)esce dalladelVip dopo essere stato ospite per una settimana. L’attore èa salutare i compagni, tra cuiDuran, con la quale vive in diretta gli ultimi istanti insieme tra le mura di Cinecittà. Tra baci e confessioni, l’ex concorrente rivolge alcune parole di incoraggiamento e di supporto alla modella per il proseguo della sua avventura: “So quello che sei“.pronto a uscire, Alfonso Signorini mettedavanti ad un bivio Una settimana è bastata perper rimettere in discussione alcune importanti dinamiche di gioco alVip. L’attore, che ha fatto il suo ingresso nella ...

