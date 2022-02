Alcaraz batte Schwartzman e vince il torneo di Rio: guarda gli highlights (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo spagnolo Carlos Alcaraz si aggiudica il torneo di tennis Atp di Rio de Janeiro, battendo in finale l'argentino Diego Schwartzman per 6 - 4, 6 - 2. guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo spagnolo Carlossi aggiudica ildi tennis Atp di Rio de Janeiro,ndo in finale l'argentino Diegoper 6 - 4, 6 - 2.glidel match

Advertising

RaiSport : #tennis A #Rio trionfa il baby prodigio #Alcaraz Lo spagnolo batte in 2 set Schwartzman diventando il più giovane… - AndreaCelesti92 : Potenza, tecnica, intelligenza tattica. A 18 anni batte un fenomeno della terra come #Schwartzman. Mostruoso #Alcaraz! #RioOpen - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #RiodeJaneiro #Alcaraz si conferma un rullo compressore e dopo aver eliminato #Berrettini p… - infoitsport : Furia Alcaraz a Rio, a 18 anni batte Berrettini e Fognini nello stesso giorno ed è in finale del suo primo At… - infoitsport : VIDEO Berrettini-Alcaraz 1-2, highlights e sintesi della partita. All'ATP di Rio lo spagnolo batte l'azzurro -