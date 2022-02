Al Carnevale di Viareggio un carro dedicato ad Achille Lauro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Carnevale di Viareggio è uno dei più importanti in Italia, con la sua tradizione ultracentenaria e i milioni di spettatori che ogni anno raccoglie nella città toscana. Achille Lauro è uno degli artisti più amati, e certamente più discussi della musica italiana. E nel 2022 tradizione e contemporaneità si sono unite in un carro, comparso nella sfilata del 20 febbraio, dedicato proprio al cantante reduce dal Festival di Sanremo. Un’imponente costruzione in cartapesta, che riproduce il volto di Achille Lauro (con tanto di tatuaggi) con un realismo impressionante. A far discutere, però, è stata la mitra papale (il tradizionale copricapo a punta del Papa) posizionata sulla sua testa, che insieme al mantello ha trasformato il cantante in una sorta di re ... Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ildiè uno dei più importanti in Italia, con la sua tradizione ultracentenaria e i milioni di spettatori che ogni anno raccoglie nella città toscana.è uno degli artisti più amati, e certamente più discussi della musica italiana. E nel 2022 tradizione e contemporaneità si sono unite in un, comparso nella sfilata del 20 febbraio,proprio al cantante reduce dal Festival di Sanremo. Un’imponente costruzione in cartapesta, che riproduce il volto di(con tanto di tatuaggi) con un realismo impressionante. A far discutere, però, è stata la mitra papale (il tradizionale copricapo a punta del Papa) posizionata sulla sua testa, che insieme al mantello ha trasformato il cantante in una sorta di re ...

