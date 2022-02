Air France annulla i voli di domani fra Parigi e Kiev (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il vettore Francese Air France ha annunciato l'annullamento dei suoi voli previsti per domani fra Parigi e Kiev, nell'ambito della crisi in Ucraina. Intanto, oltre alla tedesca Lufthansa e all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il vettorese Airha annunciato l'mento dei suoiprevisti perfra, nell'ambito della crisi in Ucraina. Intanto, oltre alla tedesca Lufthansa e all'...

Advertising

irenechiari1966 : ++ Air France annulla i voli di domani fra Parigi e Kiev ++ (ANSA-AFP) - PARIGI, 21 FEB - Il vettore francese Air F… - b_baolo : RT @bordoni_russia: Air France cancella i collegamenti con Kiev da domani. - bordoni_russia : Air France cancella i collegamenti con Kiev da domani. - Italia_ind : Peggio di una telenovela messicana. Dopo tutti i MLD spesi, non varrebbe la pena avere per la compagnia piani diver… - StartMagNews : Msc-Lufthansa in pole ma senza esclusiva. Si riaffaccia Air France-Klm. Delta scoraggiata. Il decreto del governo s… -