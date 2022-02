Air France annulla i voli del 22 febbraio fra Parigi e Kiev (Di lunedì 21 febbraio 2022) Parigi – Il vettore Francese Air France ha annunciato l’annullamento dei suoi voli previsti per domani (22 febbraio) fra Parigi e Kiev, nell’ambito della crisi in Ucraina. Intanto, oltre alla tedesca Lufthansa e all’associata Swissair, anche il vettore austriaco Austrian Airlines ha sospeso a partire da oggi (21 febbraio) i voli da e per l’Ucraina per motivi di sicurezza. In particolare, Lufthansa e Austrian hanno fermato i voli con destinazione Kiev e Odessa mentre continuano a monitorare gli sviluppi della crisi, si legge sul sito di Business Insider. Alcuni giorni fa aveva fatto altrettanto l’olandese Klm. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Il vettorese Airha annunciato l’mento dei suoiprevisti per domani (22) fra, nell’ambito della crisi in Ucraina. Intanto, oltre alla tedesca Lufthansa e all’associata Swissair, anche il vettore austriaco Austrian Airlines ha sospeso a partire da oggi (21) ida e per l’Ucraina per motivi di sicurezza. In particolare, Lufthansa e Austrian hanno fermato icon destinazionee Odessa mentre continuano a monitorare gli sviluppi della crisi, si legge sul sito di Business Insider. Alcuni giorni fa aveva fatto altrettanto l’olandese Klm. L'articolo L'Opinionista.

