Agricoltura | 1 110 000 euro per 23 aziende di giovani bergamaschi | 19 sono in montagna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Bergamo. “L’è tornata attrattiva. Nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi di produzione, citantilombardi che decidono di aprire una azienda agricola in pianura o in. Gli investimenti fatti per sostenere il ricambio generazionale e l’innovazionefondamentali per il futuro del comparto. In questi 5 anni abbiamo destinato 40 milioni dia 1.366 ragazze e ragazzi lombardi che hanno aperto una attività osubentrati a quella dei genitori o dei nonni”. Lo ha detto l’assessore all’, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, annunciando una misura da 4 milioni di, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, destinati all’avvio di 87 nuove ...