Aerazione a scuola, in arrivo le linee guida. Spicola: "Misura tardiva ma importante. Trattamento dell'aria ambito ignorato nel contrasto al contagio" [INTERVISTA] (Di lunedì 21 febbraio 2022) Anche l'Aerazione delle aule scolastiche è un altro tema portante che riguarda la gestione del covid a scuola: se da un lato non c'è mai stato un vero obbligo all'utilizzo di dispositivi di purificazione e ventilazione delle classi, dall'altro il ricambio d'aria tramite l'apertura delle finestre non sempre è stato accolto in maniera univoca come un sistema efficace.

