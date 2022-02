Adani sicuro: 'Bremer come Koulibaly' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Daniele Adani, ex difensore e ora commentatore, intervenendo su Twitch alla 'BoboTv', la diretta di Christian Vieri, parla della prestazione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Daniele, ex difensore e ora commentatore, intervenendo su Twitch alla 'BoboTv', la diretta di Christian Vieri, parla della prestazione...

Adani sicuro: 'Bremer come Koulibaly': Daniele Adani, ex difensore e ora commentatore, intervenendo su Twitch alla…

Ultime Notizie dalla rete : Adani sicuro Roma, Adani e Cassano contro Zaniolo - Bordata in diretta Leggi anche - > Totocalcio, boom clamoroso - Il 13 piace agli scommettitori Roma, Adani e Cassano '... 'Si tratta di un calciatore normale e sono sicuro che non sia un top. Nel momento in cui deve fare ...

Juventus, Kulusevski fa scoppiare il caso: 'E' una sconfitta di Allegri' ... che cambia di sicuro le prospettive della Juventus a medio termine, rilanciandola in chiave corsa ... Ma, nelle sue 'pagelle' del mercato attuale, Lele Adani, sulla 'Gazzetta dello Sport', è ugualmente ...

Adani sicuro: 'Bremer come Koulibaly' Calciomercato.com Adani sulla Juve: 'Vlahovic un onore ma anche un onere. Con le figurine non si vincono i campionati' Ospite negli studi di 90° Minuto, Daniele Adani parla anche del momento della Juventus ... Anche questo derby ha fatto emergere la grande qualità di Bremer, che è sicuramente di un livello enormemente ...

Verso il derby: è Brekalo l’asso del Toro; riscatto vicino «Ma sarà un derby più equilibrato di quello chi si pensa — ha detto Lele Adani a torino.corriere.it —. Di sicuro Vlahovic ha trasformato molto a livello di entusiasmo, però il Toro dovrà riscattarsi ...

