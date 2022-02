Abusivismo | Finanza sequestra un intero piano e la corte interna di un noto albergo beneventano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia didi Benevento hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale sannita, avente ad oggetto l’(quartosopraelevato) e ladi circa 500 mq di una nota struttura ricettiva ubicata in Benevento, per le ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 44, 93 e 95 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Il sequestro è stato disposto nei confronti di quattro soggetti che, a vario titolo, hanno avuto e hanno la piena ...