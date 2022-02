“A scuola vestite come tr..e”: dopo il caso Righi, il post sessista di un prof dell’Orazio scatena l’inferno (Di lunedì 21 febbraio 2022) dopo il “caso Righi”, le cronache rilanciano un Righi bis. E non solo perché il nuovo prof al centro della vicenda è un ex insegnante del celebre liceo scientifico romano ora in forza come supplente all’istituto Orazio. Ma soprattutto perché l’intervento del docente in questione, avvenuto via social, si riallaccia alla vicenda della collega che avrebbe ripreso una studentessa a pancia scoperta per outfit e comportamento “sfoggiati” in classe, dicendole: «Non sei sulla Salaria». Un episodio a cui il supplente finito nel mirino polemico di alunni e presidi, si è improvvidamente collegato postando sulla sua pagina Facebook: «Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022)il “”, le cronache rilanciano unbis. E non solo perché il nuovoal centro della vicenda è un ex insegnante del celebre liceo scientifico romano ora in forzasupplente all’istituto Orazio. Ma soprattutto perché l’intervento del docente in questione, avvenuto via social, si riallaccia alla vicenda della collega che avrebbe ripreso una studentessa a pancia scoperta per outfit e comportamento “sfoggiati” in classe, dicendole: «Non sei sulla Salaria». Un episodio a cui il supplente finito nel mirino polemico di alunni e presidi, si è improvvidamente collegatoando sulla sua pagina Facebook: «Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a...

