A San Giovanni a Teduccio la produzione di serie Tv, film e intrattenimento targati Max Adv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Max Adv, ha inaugurato la nuova sede in via Ferrante Imparato a Napoli. Un polo di produzione televisiva e informativa che guarda al futuro. Sei studi televisivi, un reparto dedicato agli effetti speciali, sala regia, sala grafica, sala autori, una redazione giornalistica, camerini, sala trucco, commerciale. Il tutto in mille metri quadri di estensione. E’ Leggi su 2anews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Max Adv, ha inaugurato la nuova sede in via Ferrante Imparato a Napoli. Un polo ditelevisiva e informativa che guarda al futuro. Sei studi televisivi, un reparto dedicato agli effetti speciali, sala regia, sala grafica, sala autori, una redazione giornalistica, camerini, sala trucco, commerciale. Il tutto in mille metri quadri di estensione. E’

Advertising

poliziadistato : Con un mezzo per trasporto disabili rubato in Piemonte hanno compiuto 5 rapine in poche ore. Poliziotti commissari… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - as012279 : RT @MatyldaStein: Mary Quincy /San Giovanni in Persiceto, Italy - GIONATA12564426 : San Giovanni a Teduccio Università - GIONATA12564426 : Da San Giovanni A Teduccio il cortometraggio sulla legalità firmato dai ... -