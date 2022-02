A San Giovanni a Teduccio la produzione di serie Tv, film e intrattenimento targati Max Adv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sei studi televisivi, un reparto dedicato agli effetti speciali, sala regia, sala grafica, sala autori, una redazione giornalistica, camerini, sala trucco, commerciale. Il tutto in mille metri quadri di estensione. E’ la nuova casa di Max Adv, un polo di produzione televisiva e informativa che guarda al futuro con la sede appena inaugurata in via Ferrante Imparato a Napoli. Programmi televisivi e di informazione, studi di produzione con l’obiettivo di competere nei maggiori mercati e diventare un player di riferimento nell’industria audiovisiva.Max Adv è attiva da vent’anni nel settore televisivo focalizzandosi, in particolare negli ultimi periodi, sulle serialità, intrattenimento, produzioni pubblicitarie e cinematografiche. “La mia personale esperienza e quella di Max Adv – spiega Massimiliano Triassi, imprenditore e produttore ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sei studi televisivi, un reparto dedicato agli effetti speciali, sala regia, sala grafica, sala autori, una redazione giornalistica, camerini, sala trucco, commerciale. Il tutto in mille metri quadri di estensione. E’ la nuova casa di Max Adv, un polo ditelevisiva e informativa che guarda al futuro con la sede appena inaugurata in via Ferrante Imparato a Napoli. Programmi televisivi e di informazione, studi dicon l’obiettivo di competere nei maggiori mercati e diventare un player di riferimento nell’industria audiovisiva.Max Adv è attiva da vent’anni nel settore televisivo focalizzandosi, in particolare negli ultimi periodi, sulle serialità,, produzioni pubblicitarie e cinematografiche. “La mia personale esperienza e quella di Max Adv – spiega Massimiliano Triassi, imprenditore e produttore ...

