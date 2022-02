“A misura di passeggero e vicina all’aeroporto”: la stazione di Bergamo tra le migliori in Italia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bergamo è una delle migliori stazioni ferroviarie in Italia. La quinta, per la precisione, secondo gli standard di Omnio, piattaforma di viaggio multimodale nata per confrontare e prenotare treni, autobus e voli, che ha valutato e confrontato le trenta destinazioni ferroviarie più frequentemente prenotate. Dal risultato è emersa la classifica delle migliori stazioni in Italia. Per spostarsi da una città all’altra, il treno risulta uno dei mezzi di trasporto più comodi. Un viaggio in treno ha un impatto ambientale relativamente basso e offre maggiore flessibilità per quanto riguarda sia il cambio degli orari e delle date in cui si viaggia, sia per la politica sui bagagli. Tuttavia un viaggio in treno può risultare stressante, soprattutto se si perde una coincidenza a causa del ritardo di un altro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 21 febbraio 2022)è una dellestazioni ferroviarie in. La quinta, per la precisione, secondo gli standard di Omnio, piattaforma di viaggio multimodale nata per confrontare e prenotare treni, autobus e voli, che ha valutato e confrontato le trenta destinazioni ferroviarie più frequentemente prenotate. Dal risultato è emersa la classifica dellestazioni in. Per spostarsi da una città all’altra, il treno risulta uno dei mezzi di trasporto più comodi. Un viaggio in treno ha un impatto ambientale relativamente basso e offre maggiore flessibilità per quanto riguarda sia il cambio degli orari e delle date in cui si viaggia, sia per la politica sui bagagli. Tuttavia un viaggio in treno può risultare stressante, soprattutto se si perde una coincidenza a causa del ritardo di un altro ...

Advertising

lisameyerildra1 : Se una persona non vi fa stare bene non è amore, il mito degli amori tormentati serve per vendervi prodotti commerc… -